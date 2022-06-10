ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس في بطولة ودية بأمريكا

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس اليوم الجمعة عن زيارة إلى الولايات المتحدة في يوليو المقبل لخوض بطولة ودية للاستعداد للموسم الجديد.

وسيشارك قطبا الكرة الإسبانية ريال وبرشلونة ويوفنتوس الإيطالي في النسخة الافتتاحية من بطولة "سوكر تشامبيونز تور" بجانب كلوب أمريكا وديبورتيفو وادي الحجارة المكسيكيين.

تقام الدورة الخماسية في الفترة من 22 إلى 30 يوليو تموز في لاس فيجاس وسان فرانسيسكو ودالاس ولوس أنجليس.

وتشهد البطولة عودة ريال وبرشلونة للعب في أمريكا لأول مرة منذ 2019 بينما كانت آخر زيارة ليوفنتوس في 2018.

وتوج ريال بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني ودوري أبطال أوروبا في موسم 2021-2022 بينما احتل برشلونة الوصافة في الدوري المحلي وأنهى يوفنتوس الدوري الإيطالي بالمركز الرابع.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز