الفيفا يتخذ قراره بشأن تقنية "التسلل" قبل مونديال قطر

المصدر: د ب أ

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يتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال الأسابيع القليلة المقبلة قراره بشأن إمكانية استخدام تقنية "نصف آلية" للمساعدة في اتخاذ القرارات بشأن حالات التسلل في مباريات بطولة كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

وسيتم إبلاغ مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) ، في اجتماعه بالعاصمة القطرية الدوحة يوم الاثنين المقبل ، بشأن الاختبارات التي أجريت على هذه التقنية. ولكن لا يلزم الحصول على موافقة المجلس بهذا الشأن ، نظرا لأن هذه القنية موجودة بالفعل في القواعد الحالية بشأن تقنية الفيديو.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الفيفا يرغب في اتخاذ قرار بهذا الشأن قبل كأس العالم في قطر ، والتي تنطلق فعالياتها في 21 نوفمبر المقبل.

وكانت هذه التقنية خضعت للتجربة في بطولتي كأس العرب أواخر العام الماصي في قطر وكأس العالم للأندية في الإمارات خلال شباط/فبراير الماضي ، وذلك باستخدام عدد من الكاميرات الخاصة لتحديد وضع اللاعبين داخل الملعب.

ويراقب المشاهد الصادرة من هذه الكاميرات حكم متخصص يكون مسؤولا عن قرارات حالة التسلل، ويمكنه إبلاغ الحكم بها على أن يكون الحكم هو المسؤول النهائي عن احتساب القرار داخل الملعب.

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