البرتغال تنفرد بصدارة المجموعة بثنائية في مرمى التشيك في أمم أوروبا

المصدر: د ب أ

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انفرد المنتخب البرتغالي بصدارة المجموعة الثانية بالمستوى الأول ببطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه التشيكي 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس في الجولة الثالثة من منافسات البطولة، والتي شهدت فوز المنتخب الإسباني على نظيره السويسري 1 / صفر.

وسجل هدفي المنتخب البرتغالي جواو كانسيلو جونزالو جويديس في الدقيقتين 33 و38.

ورفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد المنتخب التشيكي عند أربع نقاط في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية، فاز المنتخب الإسباني على مضيفه السويسري بهدف نظيف سجله بابلو سارابيا في الدقيقة 13.

ورفع المنتخب الإسباني رصيده إلى خمس نقاط في صدارة الترتيب، وظل المنتخب السويسري بلا رصيد في قاع الترتيب.

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