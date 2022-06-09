الأندية الإنجليزية توافق على إبقاء الحد الأقصى لسعر تذاكر المباريات الخارجية

المصدر: د ب أ

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وافقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالإجماع على الحفاظ على الحد الأقصى لسعر تذكرة المباريات الخارجية المقدر بـ30 جنيه إسترليني خلال المواسم الثلاثة المقبلة.

وتم تقديم الحد الأقصى لسعر التذكرة في موسم 2016 / 2017 بعد التطبيق الناجح لمبادرة مشجعي الدوري الإنجليزي في المباريات خارج الأرض، حيث قدمت الأندية مجموعة من الإجراءات لجماهيرها في الزيارات الخارجية.

وذكر الموقع الرسمي لرابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم اليوم الخميس، أن مستوى الحد الأقصى لسعر التذكرة البالغ 30 جنيه إسترليني سيتم مراجعته في 2025، خاصة وأنه بحلول هذا الوقت سيكون سقف سعر التذكر مطبقا منذ تسعة مواسم.

وتدرك جميع الأندية أهمية الجماهير في صنع أفضل الأجواء الممكنة في المباريات ،واعترفت بوجود مصاريف سفر إضافية دائما ما يتم تحملها عندما يتم متابعة فريق بعيدا عن أرضه.

كما تم الاتفاق اليوم أيضا على تضمين سقف لسعر التذكرة للمباريات خارج الأرض في قواعد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى.

كما وافقت الأندية على خطة عمل لتطوير عرض الرابطة الشامل للجماهير. هذا يتضمن تطوير سلسلة من الإجراءات الجديدة على مستوى الدوري والتزامات للمشجعين.

وكجزء من الالتزام، صادقت الأندية على تقديم تطبيق مجالس استشارية للجماهير، وترشيح مسؤول على مستوى مجلس الإدارة يكون مسؤولا عن النشاطات الخاصة بمشجعي النادي.

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