إنجلترا تنتزع تعادلاً صعباً من عقر دار ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

المصدر: د ب أ

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تعادل المنتخب الألماني مع ضيفه الإنجليزي 1 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بالمستوى الأول ضمن منافسات بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم.

وتقدم المنتخب الألماني بهدف سجله جوناس هوفمان في الدقيقة 51 وتعادل المنتخب الإنجليزي عن طريق هاري كين في الدقيقة 99 من ركلة جزاء.

ورفع المنتخب الألماني رصيده إلى نقطتين حيث تعادل في الجولة الأولى مع نظيره الإيطالي 1/1.

فيما حصد المنتخب الإنجليزي أول نقطة له بعد خسارته في الجولة الأولى أمام المنتخب المجري بهدف نظيف.

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