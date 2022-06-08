إيطاليا تعود للانتصارات على حساب المجر في دوري الأمم الأوروبية

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

منح هدفان في الشوط الأول عبر نيكولو باريلا ولورينتسو بليجريني الفوز لإيطاليا 2-1 على ضيفتها المجر في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

واختار المدرب روبرتو مانشيني مرة اخرى تشكيلة من عناصر الخبرة، لكن ذلك لم يكن مهما نظرا لسيطرة أصحاب الأرض من البداية على المباراة التي أقيمت في تشيزينا واستحقت إيطاليا التقدم بعد مرور نصف ساعة من البداية عبر لاعب وسط إنترميلان باريلا.

وسجل بليجريني قائد روما مرة اخرى بعد هدفه يوم السبت الماضي في مرمى ألمانيا في المباراة الافتتاحية لدوري الأمم، عندما هز الشباك قبل الاستراحة.

ومنح هدف عكسي من جيانلوكا مانشيني الأمل للمجر لمواصلة مفاجآتها بعد فوزها الأخير على إنجلترا، والخروج بنقطة من مباراة تشيزينا لكن إيطاليا صمدت لترفع رصيدها إلى أربع نقاط من أول مباراتين بالمجموعة الثالثة في المستوى الأول.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز