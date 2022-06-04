استهداف لاعبي منتخب إنجلترا من قبل الجماهير المجرية

المصدر: د ب أ

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تعرض لاعبو المنتخب الإنجليزي لهتافات استهجان من قبل الجماهير المجرية لدى الإنحناء على ركبة واحدة كإشارة على مناهضة العنصرية، قبل مباراة الفريقين في بودابست اليوم السبت في افتتاح مشواريهما بدوري الأمم الأوروبي لكرة القدم.

ورغم العقوبة التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بحق جماهير المنتخب المجري، نتيجة لسلوكها في يورو 2020 ، شهدت المواجهة أمام إنجلترا على استاد بوشكاش أرينا حضور حوالي 30 آلف مشجع أغلبهم من الأطفال.

وبحسب لوائح يويفا يسمح للأطفال دون سن الرابعة عشر بحضور المباريات التي تقام خلف الأبواب المغلقة، على أن يتواجد شخص بالغ واحد مقابل كل عشرة من المشجعين الأطفال.

ووفقا لتقارير إعلامية، تم ترديد النشيد الوطني للبلدين دون حدوث أي تجاوزات، قبل أن يتم ترديد هتافات الاستهجان عقب إنحناء أعضاء منتخب إنجلترا على ركبة واحدة لمناهضة العنصرية.

وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها منتخب إنجلترا ملعب بوشكاش أرينا، منذ تعرض بعض اللاعبين لإساءات عنصرية خلال الفوز على المجر 4 /صفر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في سبتمبر الماضي.

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