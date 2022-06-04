كوناتي في منتخب فرنسا لأول مرة بعد إصابة فاران

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

لأول مرة انضم المدافع إبراهيما كوناتي (23 عاما) لمنتخب فرنسا الأول لكرة القدم اليوم السبت خلفا لمواطنه المصاب رفائيل فاران بينما يخوض الفريق مباريات في دوري الأمم الأوروبية.

وقال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إن فاران يعاني من آلام في عضلات الفخذ الأيسر سيغيب بسببها عن مباريات المنتخب الثلاث المقبلة.

وخسر المنتخب الفرنسي في دوري الأمم الأوروبية أمس الجمعة 2-1 أمام نظيره الدنمركي وسيلتقي مع كرواتيا في ملعبه وخارج أرضه ثم يحل ضيفا على النمسا في الجولات الثلاث المقبلة من البطولة.

وتوجت فرنسا بطلة العالم بلقب دوري الأمم الأوروبية في العام الماضي بعد الانتصار على إسبانيا في النهائي.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز