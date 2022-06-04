فليك: المنتخب الألماني بالنسبة لي هو الـ "مانشافت"

المصدر: د ب أ

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أدلى المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم هانزي فليك بدلوه في النقاش الدائر حول تغيير اسم المنتخب "مانشافات".

وفي مقابلة أجرتها معه القناة الأولى بالتلفزيون الألماني بمناسبة مباراة المنتخب في دوري أمم أوروبا أمام نظيره الإيطالي في بولونيا مساء اليوم السبت، قال فليك إن هذا الموضوع " غير مطروح للنقاش على الإطلاق" داخل المنتخب الألماني.

وقال فليك:" نحن نعطي كل طفل اسما، ولا أعتقد أن اسم /المانشافت/ أو أيا ما كان، هو الذي يسهم في نهاية المطاف في تحقيق النجاح أو عدم تحقيقه".

يذكر أن كلمة مانشافت تعني بالألمانية "فريق".

وأضاف فليك:" كل ما يمكنني أن أقوله فقط هو أنه بالنسبة لي /المانشافت/ لأن كل فرد جزء من ألمانيا وكل فرد يحب أن يلعب لصالح هذه الأمة".

وأوضح فليك أنه "ليس هناك شيء" يتذكره من النقاش الدائر حاليا في ألمانيا حول اسم المنتخب " وكل شيء سيمر. نحن فخورون سواء كنا مدربين أو لاعبين بالسماح لنا باللعب لصالح ألمانيا، وهذا ما يجب التركيز عليه".

يشار إلى أن هناك نقاشا حاليا داخل الاتحاد الألماني لكرة القدم حول اسم المنتخب.

كانت أسباب تسويقية أيضا دخلت في تطبيق هذه التسمية التي أصبحت رسمية بعد الفوز بمونديال كأس العالم 2014 وصار هذا الشعار موجودا على قمصان اللاعبين.

ورغم ذلك فإن الأمر لاقى اعتراضات من جانب الجماهير في السنوات الأخيرة، كجزء من الاعتراض على العملية التسويقية للكرة الألمانية ككل، وكذلك في الوقت الذي تراجعت فيه نتائج الفريق.

وقال مدير الاتحاد الألماني لكرة القدم أوليفر بيرهوف لمجلة "دير شبيجل" الألمانية:" أعرف أن اسم /مانشافت/ يمثل استقطابا لكن لابد من وجود أسباب موضوعية لإلغائه وليس مجرد أسباب عاطفية".



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