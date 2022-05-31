ديشان يغادر معسكر منتخب فرنسا بعد وفاة والده

المصدر: رويترز

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أكد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء إن المدرب ديدييه ديشان غادر معسكر المنتخب الوطني بعد وفاة والده.

وقال نويل لو جريت رئيس الاتحاد الفرنسي "ببالغ الحزن سمعت بوفاة والد ديدييه هذا الصباح. ذهب ديدييه للانضمام إلى أقاربه. أقدم له خالص التعازي ودعمي الكامل في هذه المحنة".

وقال الاتحاد الفرنسي إن الحصص التدريبية اليوم الثلاثاء سيقودها المدرب المساعد جاي ستيفان.

وستواجه فرنسا منافستها الدنمارك يوم الجمعة في استاد فرنسا وهي المباراة الأولى ضمن أربع مواجهات ستلعبها في دوري الأمم خلال 11 يوما. ومن المقرر أيضا أن تلعب مباراتين مع كرواتيا ومباراة واحدة ضد النمسا.



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