محمد صلاح يقود تشكيلة ليفربول في النهائي الأوروبي

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

سيقود المصري محمد صلاح هجوم ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام ريال مدريد بعد إعلان تشكيلة الفريقين في المباراة النهائية في استاد فرنسا في باريس اليوم السبت.

وعاد صلاح إلى التشكيلة الأساسية بعد التعافي من إصابة عضلية، كما شهدت تشكيلة ليفربول ظهور فابينيو وتياجو ألكانتارا بعد تعافيهما من الإصابة في الأيام الماضية.

وسيشارك إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول في التشكيلة إلى جانب العملاق فيرجيل فان دايك.

ولم تشهد تشكيلة ريال مدريد أي مفاجأة بوجود نفس العناصر الأساسية على أن يقود الهجوم كريم بنزيمة وفينيسيوس جونيور.

وعاد ديفيد ألابا إلى التشكيلة ريال بعدما غاب المدافع النمساوي عن ست مباريات بسبب إصابة عضلية تعرض لها في ذهاب قبل نهائي دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي في أبريل نيسان.

وسيصنع كارلو أنشيلوتي مدرب ريال التاريخ اليوم عندما يصبح أول مدرب يظهر في نهائي دوري الأبطال خمس مرات، وقد يصبح أول مدرب يحرز اللقب أربع مرات.

وحافظ أنشيلوتي على ثقته في لاعب وسط أوروجواي فيدريكو بالبيردي على حساب الجناح البرازيلي رودريجو.

وسيجلس رودريجو على مقاعد البدلاء بعدما ساهم بشكل مؤثر في انتفاضة ريال أمام باريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر سيتي.

وكان من المفترض إقامة النهائي في سان بطرسبرج قبل أن يتقرر نقلها إلى باريس بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبلغ ليفربول النهائي الثالث في خمس سنوات ويتطلع لحصد لقبه القاري السابع، ومعادلة رقم ميلان صاحب المركز الثاني، بينما ينفرد ريال بالرقم القياسي برصيد 13 مرة.

وجاءت تشكيلة الفريقين على النحو التالي:

ليفربول:

أليسون - ترينت ألكسندر-أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - آندي روبرتسون - جوردان هندرسون - فابينيو - تياجو ألكانتارا - محمد صلاح - ساديو ماني - لويس دياز.

ريال مدريد:

تيبو كورتوا - داني كاربخال - إيدر ميليتاو - ديفيد ألابا - فيرلان مندي - كاسيميرو - توني كروس - لوكا مودريتش - فيدريكو بالبيردي - كريم بنزيمة - فينيسيوس جونيور.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز