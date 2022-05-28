تشيلسي يعلن التوصل لاتفاق نهائي لصفقة البيع

المصدر: رويترز

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أعلن تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت إنه "تم التوصل إلى اتفاق نهائي محدد" لانتقال ملكية النادي اللندني إلى تحالف بقيادة تود بولي وبدعم من كليرليك كابيتال.

ويخضع المالك السابق للنادي الروسي رومان أبراموفيتش لعقوبات فرضتها عليه الحكومة البريطانية بعدالحرب الروسية الأكرانية في 24 فبراير الماضي.

وعرض أبراموفيتش النادي للبيع في بداية مارس.

وقال تشيلسي في بيان "من المتوقع أن تكتمل الصفقة يوم الاثنين، و"النادي سيعلن المزيد من التفاصيل بحلول هذا التوقيت".

وأكد نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم في وقت سابق أن تحالفا تجاريا يقوده تود بولي وافق على كافة الشروط لشراء النادي من رومان أبراموفيتش مقابل 25ر4 مليارات جنيه إسترليني (24ر5 مليارات دولار).

وفاز بولي، المشارك في ملكية فريق لوس أنجليس دودعرز للبيسبول الأمريكي، بسباق شراء تشيلسي، وسط الاستحواذ الرياضي العام الأكبر في التاريخ.

ويتعين على بولي وشركة كليرليك كابيتال، ومارك والتر، وهانزي يورج فيز الانتظار لحين الحصول على موافقة رابطة الدوري الممتاز والحكومة البريطانية قبل التوقيع على عقد الاستحواذ.

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