كلوب: الريال هو المرشح للفوز بدوري أبطال أوروبا

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

اعتبر يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم أن فريق ريال مدريد هو المرشح الأبرز للفوز بالمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا التي تجمع بين الفريقين غدا السبت.

ويتواجد فريق ريال مدريد في المباراة الخامسة في آخر تسع مواسم، وذلك بعد أن تمكن من قلب تأخره في مبارياته بالأدوار الاقصائية الثلاثة السابقة.

وعند سؤاله عمن يعتبره المرشح الأبرز للفوز باللقاء، قال كلوب :" إذا نظرت لتاريخ الناديين والطريقة التي احتفل بها الريال أثناء عودته في النتيجة، سأقول هم المرشحون".

وأضاف :"هذا بسبب الخبرة. أريد أن نكون في نفس المستوى في مثل هذه الأشياء. أريد أن نلعب بطريقتنا في هذه المباراة".

وأردف :"إذا كنا في أفضل مستوياتنا سيكون من الصعب مواجهتنا. هدفي الرئيسي هو أن نلعب بطريقتنا وأن نكون واثقين من أنفسنا".

وكان كلوب يتحدث في مؤتمر صحفي باستاد دو فرانس عشية المباراة النهائية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز