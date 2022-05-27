ليفربول والريال.. مواجهة ثالثة في نهائي دوري الأبطال

المصدر: د ب أ

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عندما يلتقي ليفربول الإنجليزي مع ريال مدريد الإسباني غدا السبت في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالعاصمة الفرنسية باريس ، ستكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ البطولة التي يلتقي فيها نفس الفريقين في نهائي البطولة ثلاث مرات.

وكان الفريقان التقيا في نهائي البطولة عام 1981 ، وفاز ليفربول 1 / صفر على الريال ثم التقيا مجددا في نهائي البطولة عام 2018، وتوج الريال باللقب بالفوز على ليفربول 3 / 1.

وعلى مدار تاريخ البطولة، تحققت المواجهة الثانية بين نفس الفريقين في النهائي في ثماني حالات أخرى بخلاف حالة الريال وليفربول حيث التقى ريال مدريد مع ستاد ريمس الفرنسي في النهائي عامي 1956 و1959 ثم ميلان الإيطالي مع أياكس الهولندي (1969 و1995) وأياكس مع يوفنتوس الإيطالي (1993 و1996) وميلان مع بنفيكا البرتغالي (1963 و1990) وليفربول مع ميلان (2005 و2007) وبرشلونة الإسباني مع مانشستر يونايتد الإنجليزي (2009 و2011) والريال مع أتلتيكو مدريد (2014 و2016) والريال مع يوفنتوس (1998 و2017) .

ولكن نهائي البطولة هذا الموسم سيشهد المواجهة الثالثة بين ليفربول والريال في نهائي البطولة ليصبح أول ثنائي تتكرر بينه المواجهة ثلاث مرات في النهائي.

ولكن المواجهات بين الفريقين في دوري الأبطال لا تقتصر على هذه المباريات النهائية الثلاثة وإنما تمتد لعدد آخر من المواجهات في مراحل أخرى من البطولة.

وبلغ إجمالي المواجهات بين الفريقين على مدار تاريخ البطولة ثماني مباريات قبل نهائي الغد، وكان الفوز من نصيب الريال في أربع منهخا فيما فاز ليفربول في ثلاث مباريات وتعادل الفريقان في مباراة واحدة.

وخلال هذه المباريات الثمانية السابقة ، سجل لاعبو الريال عشرة أهداف مقابل ثمانية أهداف لليفربول.

والقائمة التالية توضح سجل المواجهات السابقة بين الفريقين على مدار تاريخ دوري الأبطال الأوروبي :

1980 / 1981 (النهائي) : ليفربول × ريال مدريد 1 / صفر.

2008 / 2009 (دور الـ16) : فاز ليفربول على الريال 1 / صفر في مدريد ثم 4 / صفر في ليفربول.

2014 / 2015 (دور المجموعات) : فاز الريال على ليفربول في عقر داره 3 / صفر ثم 1 / صفر في مدريد.

2017 / 2018 (النهائي) : ريال مدريد × ليفربول 3 / 1.

2020 / 2021 (دور الثمانية) : فاز الريال على ملعبه 3 / 1 ذهابا وتعادل الفريقان سلبيا في مباراة الإياب بليفربول.

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