ارتفاع خسائر مانشستر يونايتد المالية مع انخفاض ايرادات البث

المصدر: رويترز

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أعلن مانشستر يونايتد أمس الخميس عن زيادة في الخسائر الصافية في الربع الثالث مع تراجع عائدات البث وزيادة أجور اللاعبين بعد أيام من فشل النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وضمن الفريق مكانا في الدوري الأوروبي الموسم المقبل بعد إنهاء الموسم المحلي في المركز السادس برصيد 58 نقطة وهو أقل رصيد من النقاط له في عصر الدوري الإنجليزي الممتاز.

قال ريتشارد أرنولد؛ الرئيس التنفيذي للنادي، الذي حل محل نائب الرئيس التنفيذي إد وودوارد في وقت سابق من العام الحالي "من الواضح أنه كان موسما مخيبا للآمال بالنسبة للفريق الأول للرجال".

وقال أرنولد "يجري العمل على قدم وساق لمعالجة هذا الأمر بقيادة مدير الكرة لدينا جون مورتو ومدربنا الجديد إريك تن هاج".

وتعاقد النادي مع تن هاج؛ مدرب أياكس أمستردام، للموسم المقبل، مما جعل الهولندي خامس مدرب دائم يتم تعيينه منذ أن أنهى أليكس فيرجسون فترة توليه المسؤولية، والتي استمرت 26 عاما، في 2013.

وسجل النادي المدرج في بورصة نيويورك خسارة صافية بلغت 27.7 مليون جنيه إسترليني (34.9 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس، مقارنة بخسائر بلغت 18.1 مليون جنيه إسترليني قبل عام.

ومع ذلك، زاد إجمالي إيرادات النادي المملوك لعائلة جليزر الأمريكية، بنسبة 29 في المئة إلى 153 مليون جنيه إسترليني بعد أن قفزت مبيعات تذاكر يوم المباراة 20 ضعفا، حيث استقبل استاد أولد ترافورد الجماهير بكامل طاقته بعد رفع قيود كوفيد-19.

ولم يفز بطل إنجلترا 20 مرة بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ رحيل فيرجسون، في حين أن آخر مرة حصل فيها على ألقاب كبرى كانت عندما فاز بالدوري الأوروبي تحت قيادة جوزيه مورينيو في العام 2017.

وقال النادي، الذي تعاقد مع المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو العام الماضي، إن الرواتب ارتفعت نحو 20 في المئة في نفس الربع لتصل إلى 102 مليون جنيه إسترليني. كما زاد صافي الدين بنسبة 11 في المئة إلى حوالي 496 مليون جنيه بنهاية مارس.

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