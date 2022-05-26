نجم ليفربول السابق يحذر "الريدز" من بنزيمة

المصدر: د ب أ

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حذر نجم ليفربول السابق جون ألدريدج من خطورة المهاجم الفرنسي الشهير كريم بنزيمة في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقدم بن نزيمة موسما استثنائيا مع فريقه ريال مدريد الإسباني حيث سجل 44 هدفا في 45 مباراة خاضها مع الفريق هذا الموسم ،ليكون أبرز هدافي الفريق في الموسم الحالي.

كما يتصدر اللاعب قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم برصيد 15 هدفا قبل المباراة النهائية للبطولة ، والتي يلتقي فيها الريال مع ليفربول الإنجليزي بعد غد السبت.

وأحرز بنزيمة هذه الأهداف الـ15 في 11 مباراة خاضها مع الفريق هذا الموسم ، ومن بينها ثلاثيتان (هاتريك) في مباراتي الفريق أمام باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي بالأدوار الإقصائية للبطولة.

وأحرز بنزيمة /34 عاما/ هدفا من ركلة جزاء ليحسم المباراة الصعبة لفريقه أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في إياب الدور قبل النهائي للبطولة، كما كان اللاعب نفسه قد سجل هدفين في مرمى نفس الفريق في مباراة الإياب.

وأعرب ألدريدج نجم ليفربول الإنجليزي السابق عن إعجابه ببنزيمة ونشاطه وحيويته قبل المباراة النهائية لدوري الأبطال ،والمقررة بعد غد السبت على ملعهب "استاد دو فرانس" بالعاصمة الفرنسية باريس.

وصرح ألدريدج إلى "ستاتس بيرفورم" قائلا : "كنت أرى دائما أن بنزيمة لاعب جيد. ولكن مع ما قدمه في آخر عامين ، ومع رحيل أكثر من لاعب بارز عن الريال ، أصبح بنزيمة مثل زجاجة النبيذ".

وأوضح : "نضج بنزيمة بشكل رائع. تحسن بتقدمه في العمر ، وهو ما حدث معي أيضا حيث تطورت في سن متأخرة. وجدت أنني كلما كبرت في السن ، واكتسبت مزيدا من الخبرة ، كلما أصبحت أفضل".

وأوضح : "لعبت حتى قاربت الأربعين من عمري. لديه عقلية كروية رائعة. وكل ما أستطيع قوله ، أنه مثل زجاجة نبيذ الريوخا الجيدة. نضج بشكل رائع للغاية".

كما أشاد ألدريدج بالكروالتي المخضرم لوكا مودريتش /36 عاما/ نجم خط وسط الريال ، ووصفه بالمايسترو في خط وسط الفريق.

وقال ألدريدج : "ريال مدريد لديه لاعبون رائعون في كل مكان بالملعب. في خط الوسط ، هناك مودريتش. يا له من لاعب رائع ، مهما بلغ عمره.شاهدته أمام مانشستر سيتي" مشيرا إلى أن ليفربول عليه ألا يترك الفرصة لمودريتش ليدير اللقاء في وسط الملعب وألا يترك المساحة خلف المدافع ترينت ألكسندر أرنولد حتى لا يستغلها البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم الريال.

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