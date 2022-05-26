"تانغو دي.10.إس".. متحف طائر لإحياء ذكرى رحيل مارادونا

المصدر: رويترز

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تم الكشف عن طائرة مخصصة لإحياء ذكرى الأسطورة دييغو مارادونا قبل الرحلة التي ستنتهي في قطر، التي تستضيف نهائيات كأس العالم لكرة القدم في وقت لاحق من العام الحالي.

وقامت شركة أرجنتينية بتمويل الطائرة (تانغو دي.10.إس) بسعة 12 مقعدا لتكون متحفا طائرا تكريما للاعب الراحل، الذي قاد الأرجنتين للقب كأس العالم 1986 وتوفي بنوبة قلبية في نوفمبر 2020.

وتظهر صورة لمارادونا وهو يقبل كأس العالم على جسم الطائرة، بينما تم وضع صورة لوجهه على الذيل.

ويتضمن الجناحان صورتين للهدفين اللذين أحرزهما مارادونا في الانتصار 2-1 على إنجلترا في دور الثمانية في 1986.

وقال جاستون كولكر الرئيس التنفيذي لشركة جيف آند جيت للتكنولوجيا المالية لرويترز "أنا عاشق لمارادونا. أنا أحد أولئك الأشخاص الذين ما زالوا يشاهدون مقاطع فيديو لدييغو قبل أن أخلد للنوم". "هذه هي أول كأس عالم بدون مارادونا وربما الأخيرة مع (ليونيل) ميسي. قلت، أريد أن أصنع طائرة دييغو. ولذا أطلقنا عليها تانغو دي.10.إس".

وقال كولكر في حفل كشف النقاب عن الطائرة بحضور لاعبين سابقين من المنتخب المتوج باللقب "عندما شاهد زملاء مارادونا ذلك، كانوا مندهشين، لقد تأثروا بالطائرة".

وتتمثل الخطة في تحليق الطائرة حول الأرجنتين وفي نهاية المطاف إلى قطر التي تستضيف نهائيات كأس العالم في نوفمبر.

وسيتمكن المشجعون من الصعود إلى الطائرة وترك رسالة لمارادونا في قمرة القيادة، و"التفاعل" مع اللاعب الراحل من خلال الذكاء الاصطناعي، ورؤية تذكارات منه ومن لاعبي منتخب 1986.

كما ستكون الطائرة متاحة للتأجير الخاص قبل طرحها في مزاد خيري.

وقالت دلما ابنة مارادونا "لا يمكننا تصديق أو فهم هذا الجنون، الحب الذي ينطوي عليه الأمر. إلى أي مدى سيذهب المشجعون؟ بقدر ما ستذهب الطائرة".

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