"السبيشيال وان" رجل الإنجازات الاستثنائية أوروبياً

المصدر: رويترز

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قاد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو روما الإيطالي إلى التتويج بأول لقب قاري كبير خلال أكثر من 60 عاما بعد أن فوزه 1-صفر على فينوورد في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم في ألبانيا أمس الأربعاء، ويكمل سجلاً استثنائيا من الألقاب الأوروبية.

وأضاف مورينيو لقب المسابقة القارية الثالثة في التصنيف إلى سجله، الذي يضم دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الأوروبي، وقاد روما لتحقيق أول لقب خلال 14 عاما.

كما أصبح أول مدرب يحقق لقبا أوروبيا مع أربعة أندية مختلفة بعد نجاحاته السابقة مع بورتو وإنتر ميلان ومانشستر يونايتد.

وأصبح "السبيشيال وان" يحوز في سجله 5 ألقاب أوروبية، هي كأس الاتحاد الأوروبي ودوري أبطال أوروبا مع بورتو البرتغالي عامي 2003 و2004، ودوري أبطال أوروبا مع إنتر ميلان الإيطالي العام 2010، والدوري الأوروبي في 2017 مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، وأخيرا دوري المؤتمر الأوروبي أمس مع روما الإيطالي.

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