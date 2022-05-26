اللقب الأوروبي الأول في تاريخه.. روما يتوّج بلقب النسخة الأولى من "دوري المؤتمر" على حساب فينورد

المصدر: د ب أ

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توج فريق روما الإيطالي بلقب دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، وذلك عقب تغلبه على فينورد الهولندي 1 / صفر، أمس الأربعاء، في المباراة النهائية التي أقيمت في العاصمة الألبانية تيرانا، محققا بذلك أول لقب من البطولة الجديدة من الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا).

وخطف روما أول لقب أوروبي في تاريخه، وذلك بعدما سبق له الخسارة في نهائي كأس أوروبا للأندية الأبطال(دوري أبطال أوروبا حاليا) عام 1984 أمام ليفربول الإنجليزي، ونهائي كأس الاتحاد الأوروبي(الدوري الأوروبي حاليا) في عام 1991 أمام إنتر ميلان.

من جانبه، نجح البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للفريق الإيطالي، في تحقيق خامس لقب أوروبي في مسيرته التدريبية، حيث سبق له الفوز بلقب كأس الاتحاد الأوروبي ودوري أبطال أوروبا مع بورتو البرتغالي في عامي 2003 و2004 على الترتيب، ودوري أبطال أوروبا مع إنتر ميلان الإيطالي عام 2010، والدوري الأوروبي عام 2017 مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، محققا بذلك العلامة الكاملة حيث خاض خمسة نهائيات أوروبية وفاز بها جميعا.

على الجانب الأخر، تلقى فينورد الخسارة الأولى في تاريخ المباريات النهائية له في البطولات الأوروبية، بعدما سبق له وأن خاض ثلاث نهائيات فاز بها جميعا، حيث فاز بدوري الأبطال مرة واحدة عام 1970 وفاز بكأس الاتحاد الأوروبي مرتين عامي 1974 و2002.

وسجل نيكولو زانيولو لاعب روما الهدف الوحيد في الدقيقة 32.

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