كلوب يزف نبأ ساراً لجمهور ليفربول قبل مواجهة ريال مدريد

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول اليوم الأربعاء إن إصابة لاعب الوسط تياجو ألكانتارا ليست بالسوء الذي كان يخشاه مما يزيد توقعات مشاركته في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام ريال مدريد يوم السبت.

وبدا أن تياجو يعاني من شد عضلي في المباراة الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد أمام ولفرهامبتون واندرارز وقال كلوب في البداية إنه من المحتمل أن يغيب عن مواجهة بطل إسبانيا في باريس.

ورغم أن لاعب إسبانيا لم يتدرب اليوم الأربعاء أشار المدرب الألماني إلى أن تياجو قد يخوض مران الخميس بعد أن أظهرت الفحوص أن الإصابة أقل خطورة مما كان يعتقد.

وأبلغ كلوب مؤتمرا صحفيا "لديه فرصة في هذه اللحظة، من الممكن أن يشارك في تدريبات الغد وهذا سيكون مفيدا للغاية.

"هذا جيد على نحو مدهش، بعد المباراة لم أكن متفائلا حقا لكننا تلقينا أخبارا في الليل تفيد بأن الأمر لا يبدو بهذا السوء".

وأكد كلوب أن اللاعبين تجاوزوا بالفعل خيبة أمل الخسارة الدرامية للقب الدوري الممتاز لصالح مانشستر سيتي في اليوم الأخير بالمسابقة.

وأوضح "لم يعد أحد يشعر بالألم منذ يوم الأحد ونتطلع حقا إلى المباراة المقبلة أمام منافس قوي بشكل لا يصدق، المنافس الأكثر خبرة بالمسابقة على الأرجح لكننا نتطلع للمواجهة".

وتعافى المدافع فيرجيل فان دايك، الذي لم يشارك مع ليفربول منذ إصابته خلال الفوز على تشيلسي بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 14 مايو، بشكل تام.

وقال فان دايك لموقع ليفربول على الانترنت "نعم أنا بخير وتعافيت تماما".

وأضاف "لا توجد مشاكل وأنا متحمس جدا لمباراة السبت بالطبع واستمتع جسدي براحة بعد مباريات كثيرة والعديد من الأوقات الصعبة".

وواصل "اعتقد أن الكدمة البسيطة بعد نهائي الكأس كانت مؤشرا على أن جسدي بحاجة لراحة".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز