فينوورد يعوّل على عودة حارسه بيلو في نهائي "المؤتمر" أمام روما

المصدر: رويترز

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قال أرنه شلوت؛ مدرب فينوورد، إنه من المرجح عودة حارسه الأساسي جاستن بيلو من الإصابة لمواجهة روما الإيطالي في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم في تيرانا عاصمة ألبانيا اليوم الأربعاء.

وغاب بيلو عن المباريات منذ مارس الماضي عقب خضوعه لجراحة في القدم. وقبلها حافظ على نظافة شباكه مرة واحدة وتلقى ستة أهداف في خمس مباريات بدور المجموعات وذهاب دور الستة عشر.

وقال شلوت للصحفيين أمس الثلاثاء "الأمور تسير على ما يرام بشكل كبير للغاية مع بيلو. لقد تدرب مع الفريق لمدة أسبوع الآن بدون أي مشاكل". "إذا لما يحدث أي شيء غير مرغوب فيه اليوم، ستصبح تشكيلتنا مكتملة وجاهزة تماما لخوض مباراة الغد. لذلك هناك فرصة كبيرة لمشاركة جاستن".

ومنذ دور المجموعات للنسخة الافتتاحية للبطولة، كان فينوورد الفريق الوحيد الذي لم يخسر حيث انتصر ثماني مرات وتعادل في أربع.

ويتطلع فينوورد ليصبح أول فريق هولندي يفوز بلقب أوروبي خلال 20 عاما، منذ فوزه على بروسيا دورتموند في نهائي كأس الاتحاد الأوروبي العام 2002.

وقال شلوت إنه لا يتوقع أية مفاجآت من فريق المدرب جوزيه موريينو بعد مشاهدة "الكثير من مباريات روما" قبل المباراة النهائية.

وأضاف "لقد شاهدت الكثير من مباريات الفريق الإيطالي، لذلك نأمل أن نكون مستعدين بطريقة صحيحة. لقد خضنا 55 مباراة لذلك سأندهش بعض الشيء إذا كان يفكر في شيء لم نشاهده بعد".

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