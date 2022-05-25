"بي. بي. سي" تعتذر عن "مانشستر يونايتد نفايات"!

المصدر: رويترز

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اعتذرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) للمشاهدين بعد ظهور عنوان "مانشستر يونايتد نفايات" على شريطها خلال نشرة إخبارية تلفزيونية أمس الثلاثاء.

وظهر العنوان في أسفل الشاشة خلال تقرير عن بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

ولاحظ الناقد والمذيع التلفزيوني سكوت برايان، الذي يعمل في هيئة الإذاعة البريطانية، هذا الخطأ ونشر لقطة منه على تويتر انتشر على الفور على نطاق واسع.

وأصدرت أنيتا ماكفي المذيعة في بي.بي.سي في وقت لاحق اعتذارا على الهواء، وأوضحت أن العنوان كُتب عندما كان أحد الأشخاص يتعلم كيفية استخدام الشريط.

وقالت "قد يكون بعضكم قد لاحظ شيئا غير عادي على الشريط الذي يمتد على طول الجزء السفلي من الشاشة أثناء نشرة الأخبار والذي يتضمن تعليقا حول مانشستر يونايتد. آمل ألا يشعر مشجعو مانشستر يونايتد بالإهانة بسبب ذلك.

"اسمحوا لي فقط أن أشرح ما كان يحدث.. خلف الكواليس، كان هناك أحد الأشخاص يتدرب على تعلم كيفية استخدام الشريط وكيفية وضع نص على الشريط. لذلك كان يتم كتابة أشياء عشوائية لا تحمل طابع الجدية لكن التعليق ظهر.

"لذا أعتذر إذا رأيت هذا وشعرت بالإهانة وأنت من محبي مانشستر يونايتد. كان هذا خطأ بكل تأكيد ولم يكن من المفترض أن يظهر على الشاشة".

وعانى يونايتد من موسم صعب، حيث احتل المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 58 نقطة وهو أدنى ترتيب له في حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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