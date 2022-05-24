بيع كرة نهائي أوروبا بالمزاد والأرباح ستذهب لمفوضية الأمم المتحدة للاجئين

المصدر: رويترز

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أكدت شركة أديداس اليوم الثلاثاء إن الكرة التي ستلعب بها المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين ليفربول وريال مدريد يوم السبت المقبل ، سيتم بيعها بالمزاد وستخصص الأرباح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقالت شركة الملابس الرياضية الألمانية إن الكرة ذات الألوان البيضاء والفضية سينقش عليها كلمة "سلام" باللغتين الإنجليزية والسيريلية ولن يتم عرضها للبيع للجماهير.

وستقام المباراة النهائية في استاد فرنسا في باريس يوم السبت المقبل بعد نقلها في وقت سابق من هذا العام من مكانها الأصلي مدينة سان بطرسبرج بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي تصفه موسكو بأنه "عملية خاصة".

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