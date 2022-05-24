ميار شريف تتقدم في رولان غاروس وبليسكوفا تلحق بها في الدور الثاني

المصدر: د ب أ

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تأهلت المصرية ميار شريف إلى الدور الثاني من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس) ثاني بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى.

وفازت شريف على الأوكرانية مارتا كوستيوك بمجموعتين دون رد بنتيجة 6 /3 و7 /5 اليوم الثلاثاء في الدور الأول.

وكانت شريف توجت في مايو الجاري بلقبها الثاني على التوالي في بطولة كارلسروه المفتوحة للتنس.

وتقدمت التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة الثامنة، بصعوبة إلى الدور الثاني بفوزها على الفرنسية تيساه اندريانجافيتريمو 2 /6 و6/ 3 و6 /1 في الدور الأول.

واحتاجت بليسكوفا إلى ساعتين وثلاث دقائق لتحقيق الفوز، حيث تتطلع لبلوغ الدور الثالث في بطولة فرنسا المفتوحة للمرة الأولى منذ عام 2019.

وحجزت الأمريكية دانيلا كولينز المصنفة التاسعة مقعدها في الدور الثاني بفوزها السهل على البلغارية فيكتوريا توموفا 6 /صفر و6 /4.

كما لحقت اللاتفية يلينا أوستبنكو المصنفة 13 للبطولة بركب المتأهلات للدور الثاني بفوزها على الإيطالية لوسيا برونزيتي 6 / 1 و6 /4.

وفازت الكازاخية الينا رايباكينا المصنفة 16 للبطولة على الهولندية ارانتشا روس 6 /1 و5 /7 و6 /2 كما تغلبت الأمريكية ماديسون كيز المصنفة 22 للبطولة على الروسية آنا كالنسكايا 6 /3 و3 /6 و6 /4.

وفازت الأمريكية شلبي روجرز على التشيكية تيريزا مرتنكوفا 6 /4 و6 /3 والفرنسية اليز كورنيه على اليابانية ميساكي دوي 6 /2 و6 /صفر والأمريكية كاتي فولينتس على السويسرية فيكتوريا جولبيتش 6 /2 و2 /6 و6 /1.

وتغلبت الفرنسية كارولين جارسيا على الأمريكية تايلور تاونسيند 6 /3 و6 /4 والروسية إيكاترينا اليكسندروفا على البلجيكية جريتجى مينين 7 /5 و6 /3.



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