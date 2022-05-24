الدوري الروسي الممتاز يرفع الحد الأقصى لعدد اللاعبين الأجانب

المصدر: رويترز

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أكد رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء إن روسيا سترفع الحد الأقصى لعدد اللاعبين الأجانب الذين يمكن أن ينضموا لتشكيلات فرق الدوري الروسي الممتاز الموسم المقبل.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تسعى فيه روسيا جاهدة للاحتفاظ باللاعبين الأجانب وجذبهم إلى بطولاتها الرياضية حيث أصبحت الرياضة الروسية معزولة بشكل أكبر بسبب التدخل العسكري لموسكو في أوكرانيا.

وقال ألكسندر ديوكوف رئيس الاتحاد الروسي إنه يمكن ضم 13 لاعبا أجنبيا كحد أقصى إلى فرق الدوري الروسي الممتاز ويمكن أن يشارك ما يصل إلى ثمانية منهم على أرض الملعب في وقت واحد بدءا من الموسم المقبل.

وبالنسبة للموسم الحالي، كان يسمح بضم ثمانية لاعبين أجانب كحد أقصى لأي ناد كما يسمح لهم بأن يكونوا على أرض الملعب في وقت واحد.

ومنع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) روسيا من المشاركة في كرة القدم الدولية في فبراير شباط إلى أجل غير مسمى بسبب تدخلها العسكري في أوكرانيا.

كما سمح الفيفا بفترة انتقالات مؤقتة تنتهي في 30 يونيو المقبل، للاعبين والمدربين الأجانب لايقاف عقودهم مع الأندية الروسية.

وفي عام 2017 أي قبل عام من استضافة روسيا لكأس العالم، ربط الرئيس فلاديمير بوتين بين وجود لاعبين أجانب في دوري كرة القدم المحلي والأداء الضعيف للمنتخبات الوطنية للرجال، وشدد على ضرورة التركيز بشكل أكبر على تطوير المواهب المحلية.

وواجهت بعض أندية كرة القدم الروسية صعوبات مالية منذ أن أرسلت موسكو قواتها إلى أوكرانيا في 24 فبراير فيما وصفته "بعملية عسكرية خاصة".

وقال نادي سبارتاك موسكو أمس الاثنين إنه سيسرح فريقه المشاركة في دوري الدرجة الثانية بسبب مشاكل مالية. كما خسر النادي عقده مع شركة نايكي بصفتها راعي القميص لأن الفريق لن يشارك في أي مسابقة للأندية الأوروبية في موسم 2022-2023.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) أن روسيا لن يكون لها أي فريق مشارك في مسابقات الأندية الموسم المقبل .

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