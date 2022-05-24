استدعاء بوين لتشكيلة منتخب إنجلترا لأول مرة

المصدر: رويترز

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انضم جارود بوين لاعب وست هام يونايتد لتشكيلة منتخب إنجلترا لأول مرة، بعدما أعلن المدرب جاريث ساوثجيت التشكيلة لمواجهة المجر وإيطاليا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم الشهر المقبل.

وقضى بوين موسما رائعا مع وست هام، وأنهى الموسم في صدارة هدافي فريقه برصيد 18 هدفا في كل المسابقات، وساهم في وصول النادي اللندني إلى قبل نهائي الدوري الأوروبي.

وشهدت التشكيلة أيضا استدعاء جيمس جاستن مدافع ليستر سيتي لأول مرة كما انضم فيكايو توموري الذي ساعد ميلان على إحراز لقب الدوري الإيطالي لأول مرة في 11 عاما.

وستبدأ إنجلترا مشوارها في المجموعة الثالثة لدوري الأمم أمام المجر في الرابع من يونيو حزيران في بودابست ثم ستلعب في ضيافة ألمانيا بعدها بثلاثة أيام.

ويستضيف فريق المدرب ساوثجيت منتخب إيطاليا في 11 يونيو حزيران في إعادة لنهائي بطولة أوروبا 2020 العام الماضي، عندما فاز الإيطاليون بركلات الترجيح، قبل أن تستضيف المجر بعد ثلاثة أيام.

وفي ظل إقامة نهائيات كأس العالم في نوفمبر تشرين الثاني، ستمثل هذه المباريات فرصة للمدرب ساوثجيت لتقييم اللاعبين القادرين على تمثيل إنجلترا في هذه البطولة الكبرى.

ورغم الموسم العصيب لمانشستر يونايتد، حافظ المدافع هاري مجواير على ثقة ساوثجيت إلى جانب الوجوه الجديدة مثل مارك جويهي من كريستال بالاس وبن وايت لاعب أرسنال.

وانضم لاعب وسط واحد فقط من أول أربعة فرق في الدوري الإنجليزي الممتاز وهو ميسون ماونت لاعب تشيلسي، كما انضم كونور جالاجر الذي خاض ثلاث مباريات دولية وتألق خلال قضاء الإعارة في بالاس من تشيلسي.

وستكون هناك منافسة على شغل مركز المهاجم البديل للهداف هاري كين، حيث سينال تامي أبراهام هذه الفرصة بعدما سجل 17 هدفا في الدوري الإيطالي مع روما، وهو أكبر عدد من الأهداف للاعب إنجليزي في دوري الأضواء في إيطاليا.

وفي المقابل لم تضم التشكيلة دومينيك كالفرت-لوين مهاجم إيفرتون وجيمس ماديسون صانع لعب ليستر الذي سجل في كل مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري، لكنه لم يشترك سوى في مباراة دولية واحدة منذ 2019.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حراس المرمى: جوردان بيكفورد (إيفرتون) نيك بوب (بيرنلي) آرون رامسديل (أرسنال).

مدافعون: ترينت ألكسندر-أرنولد (ليفربول) كونور كودي (ولفرهامبتون واندرارز) مارك جويهي (كريستال بالاس) ريس جيمس (تشيلسي) جيمس جاستن (ليستر سيتي) هاري مجواير (مانشستر يونايتد) جون ستونز (مانشستر سيتي) فيكايو توموري (ميلان) كيران تريبيير (نيوكاسل يونايتد) كايل ووكر (مانشستر سيتي) بن وايت (أرسنال).

لاعبو الوسط: جود بلينجهام (بروسيا دورتموند) كونور جالاجر (كريستال بالاس) ميسون ماونت (تشيلسي) كالفن فيليبس (ليدز يونايتد) ديكلان رايس (وست هام يونايتد) جيمس وارد-براوس (ساوثامبتون).

مهاجمون: تامي أبراهام (روما) جارود بوين (وست هام يونايتد) فيل فودن (مانشستر سيتي) جاك جريليش (مانشستر سيتي) هاري كين (توتنهام هوتسبير) بوكايو ساكا (أرسنال) رحيم سترلينج (مانشستر سيتي).



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