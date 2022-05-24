هامبورغ "العريق" يفشل في العودة إلى "البوندسليغا"

المصدر: د ب أ

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نجح فريق هيرتا برلين في البقاء في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، عقب فوزه على مضيفه هامبورج 2 / صفر، أمس الاثنين، في إياب الملحق الفاصل لتجنب الهبوط للدرجة الثانية.

وكان هامبورغ فاز ذهابا على أرض هيرتا برلين 1 /صفر، لكن الأخير نجح في الفوز خارج أرضه بهدفين، ليضمن البقاء ويشارك في نسخة الموسم المقبل من المسابقة متفوقا 2 / 1 بمجموع المباراتين على هامبورغ.

وسجل ديدريك بوياتا الهدف الأول لهيرتا برلين في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف مارفين بلاتانهاردت الهدف الثاني لهيرتا برلين في الدقيقة 63.

وكان هيرتا برلين قد أنهى الموسم الماضي في المركز السادس عشر ببطولة الدوري الألماني، وهو المركز الذي يلعب صاحبه مباراة فاصلة مع صاحب المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية.

على الجانب الآخر، سيكون على هامبورغ قضاء موسم آخر في الدرجة الثانية، والتي هبط لها الفريق في العام 2018 وينافس بها حتى الآن.

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