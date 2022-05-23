مبابي: تشاورت مع ماكرون قبل تجديد تعاقدي مع باريس

المصدر: د ب أ

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برر كيليان مبابي نجم هجوم باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم تجديد عقده مع نادي العاصمة الفرنسية بجذوره في فرنسا وكشف أنه تشاور مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول مستقبله الكروي.

وقال لاعب المنتخب الفرنسي اليوم الاثنين:" أنا فرنسي وسأظل في فرنسا" مشيرا إلى أن هذه مسألة عاطفية " تاريخي هنا لم ينته بعد ولا تزال أمامي فصول جميلة لأكتبها".

وكشف مبابي أنه اتخذ قراره بالتمديد في الأسبوع الماضي لكنه أبقاه سرا بناء على طلب النادي.

من جانبه، أعرب رئيس النادي ناصر الخليفي عن سعادته بتمديد عقد مبابي وقال:" احتفظنا بأفضل لاعب في العالم".

وعن مشاوراته مع ماكرون، قال مبابي إنه يقدر "نصائحه الجيدة".

وذكر مبابي لصحيفة "باريس ماتش" ووسائل إعلام أخرى أن الرئيس كان يريد بقاءه في باريس، وقال مبابي إن ماكرون " يعد من بين أشخاص مختلفين أتحدث معهم عن كرة القدم" لافتا إلى أن هذا يوضح أن كرة القدم تغيرت وأصبح لها مكان مهم في المجتمع.

ولم تتمكن المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية الجديدة أوليفيا جريجوار من التطرق إلى الحديث بين مبابي وماكرون لكنها قالت خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي إن بقاء اللاعب المهاجم في باريس "خبر سار للغاية".

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