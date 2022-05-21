ممر شرفي مزدوج في تعادل الريال وبيتيس

المصدر: رويترز

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تعادل ريال مدريد بدون أهداف مع ضيفه ريال بيتيس لينهي الفريقان الموسم بالحصول على نقطة لكل منهما في مباراة شهدت قيام كل طرف بعمل ممر شرفي للآخر على ملعب سانتياغو برنابيو للاحتفال بفوز ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني وريال بيتيس بلقب كأس ملك إسبانيا.

وكرم الريال ضيفه بيتيس قبل انطلاق المباراة ورد الفريق الزائر الجميل بالتصفيق لأصحاب الضيافة في منتصف الملعب.

وأشرك المدرب كارلو أنشيلوتي تشكيلة قوية بقيادة كريم بن زيمة هداف الدوري الذي يستمتع بموسم شخصي رائع بعد أن سجل 44 هدفا في كافة المسابقات، حيث يستعد ريال مدريد لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.

ولم يشارك غاريث بيل، الذي من المقرر أن يغادر ريال مدريد، في المباراة.

وحسم ريال مدريد لقب الدوري الشهر الماضي قبل أربع مباريات من النهاية، لكنه أخفق في إنهاء الموسم المحلي بتحقيق انتصار.

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