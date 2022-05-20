الصراع على لقب "البريميرليغ" مستمر حتى الأمتار الأخيرة وسيتي الأقرب

المصدر: رويترز

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تفصل نقطة واحدة بين ليفربول ومانشستر سيتي خلال صراعهما بالمواسم الأربعة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لذا لم تكن مفاجأة أن تستمر المنافسة على لقب الموسم الحالي حتى الجولة الأخيرة.

ويعد اليوم الأخير بالموسم بإثارة في صراع التأهل لدوري أبطال أوروبا والنجاة من الهبوط بعد غد الأحد، لكن السباق نحو اللقب سيجذب معظم الأنظار.

وتكررت قصة الصراع على الهيمنة بين سيتي وليفربول في المواسم السابقة وكافح الغريمان حتى الأسبوع الأخير إذ يتقدم فريق المدرب بيب جوارديولا بنقطة واحدة على منافسه من مرسيسايد.

ولتوضيح حجم التكافؤ بين الفريقين، جمع سيتي 355 نقطة منذ بداية موسم 2018-2019 مقابل 354 نقطة لفريق المدرب يورجن كلوب.

وسيحقق جوارديولا أفضل إنجاز له مع الأندية اذا توج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة خلال مباراة ضد أستون فيلا.

ونال المدرب الإسباني لقب الدوري ثلاث مرات في إسبانيا مع برشلونة وفي ألمانيا مع بايرن ميونيخ، لكنه سيصل مع سيتي إلى مكانة غير مسبوقة في استاد الاتحاد في حالة تحقيق اللقب السادس للنادي بشكل عام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر سيتي برصيد 90 نقطة مقابل 89 نقطة لليفربول الذي ينهي الموسم على أرضه أمام ولفرهامبتون واندرارز مما يعيد للأذهان نهاية موسم 2018-2019 حين انتزع سيتي اللقب من ليفربول بفارق نقطة وحيدة.

وأبلغ جوارديولا مؤتمرا صحفيا اليوم الجمعة "نعرف ما يجب علينا فعله، أن نكون أنفسنا ونبذل كل جهد ممكن للفوز بالمباراة".

وتصطدم الآمال المعقودة على أسطورة ليفربول السابق ستيفن جيرارد مدرب فيلا الحالي، في منح هدية لناديه القديم، بواقع أن سيتي فاز في آخر ست مواجهات بالدوري أمام فيلا، ولم يخسر أمامه منذ سبتمبر أيلول 2013.

ويتمتع ليفربول بطل كأس الاتحاد الإنجليزي بأفضلية اللعب على أرضه أمام ولفرهامبتون الذي لم يفز في آخر ست مباريات.

لكن مع ضعف فرص تعثر سيتي ربما يتجه تركيز لاعبي ليفربول أيضا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الأسبوع المقبل.

ويمكن أن يضمن توتنهام هوتسبير العودة لصفوة بطولات الأندية الأوروبية اذا تعادل على الأقل مع مضيفه نوريتش سيتي.

وخطف توتنهام المركز الرابع من غريمه أرسنال في نحو أسبوع وستكون فرص فريق المدرب أنطونيو كونتي أقوى في البقاء بالمربع الذهبي عند مواجهة نوريتش الذي هبط بالفعل للدرجة الثانية.

وسيلتقي أرسنال مع ضيفه إيفرتون المنتشي بالبقاء بالدوري الممتاز بعد انتفاضة أمام كريستال بالاس أمس الخميس.

وهذا يعني هبوط ليدز يونايتد أو بيرنلي في الجولة الأخيرة.

ولم يتمكن الفريقان من تحسين فرصهما في البقاء، واستعان ليدز بالمدرب جيسي مارش في فبراير بينما عين بيرنلي مايك جاكسون بشكل مؤقت بعد إقالة شون دايك في أبريل.

ويحل ليدز ضيفا على برنتفورد مفاجأة الموسم وصاحب المركز 11 بينما يلعب بيرنلي على أرضه مع نيوكاسل يونايتد بهدف تجنب الهبوط للدرجة الثانية لأول مرة منذ 2015.

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