هالاند يوزع ساعات ثمينة على زملائه قبل الرحيل إلى مانشستر سيتي

المصدر: رويترز

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قدم المهاجم النرويجي الدولي إرلينج هالاند عشرات الساعات الثمينة إلى زملائه في فريق بروسيا دورتموند وأفراد الطواقم المختلفة في النادي كهدايا وداع قيمة قدرت تقارير قيمتها بنحو نصف مليون (529 ألف دولار) قبل الانضمام إلى مانشستر سيتي بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم.

وقالت صحيفة بيلد الألمانية اليوم الجمعة إن هالاند قدم لجميع زملائه اللاعبين وهم 33 وكذلك جميع أفراد الطاقم الفني ساعات يد يصل سعر الواحدة منها إلى 15 ألف يورو.

وأشارت الصحيفة واسعة الانتشار أيضا أن جميع أفراد الطاقمين الطبي والمعاون حصلوا على ساعات ثمينة أيضا تصل قيمة كل منها إلى سبعة ألاف يورو.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري وافق هالاند (21 عاما) على الانتقال إلى بطل إنجلترا ضمن صفقة طويلة الأمد قدرت تقارير قيمتها بأكثر من 300 مليون يورو.

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