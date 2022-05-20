هامبورج يعزز حظوظه في العودة لـ "البوندسليغا" بفوز ثمين ببرلين

المصدر: د ب أ

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خطف هامبورغ فوزا ثمينا من أرض مضيفه هيرتا برلين 1 / صفر، أمس الخميس، في ذهاب الملحق الفاصل للصعود للدرجة الأولي بالدوري الألماني (بوندسليغا).

ويخوض هامبورغ، صاحب المركز الثالث بالدوري الألماني الدرجة الثانية، الملحق الفاصل مع هيرتا برلين صاحب المركز السادس عشر بالدرجة الأولى من بوندسليغا، والذي يسعى لتجنب الهبوط للدرجة الثانية مع فريقي جرويتر فورت وأرمينيا بيلفيلد.

وسجل لودفيتش ريس هدف المباراة الوحيد لهامبورج في الدقيقة 57.

يذكر أن هامبورغ أنهى موسم الدرجة الثانية في المركز الثالث، خلف كل من شالكه وفيردر بريمن، اللذين صعدا بدورهما مباشرة إلى الموسم المقبل من (بوندسليغا).

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين في ملعب هامبورغ يوم الاثنين المقبل.

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