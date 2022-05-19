رغم موسمه المحلي المتقلّب.. فرانكفورت يعانق المجد الأوروبي بعد 42 عاماً من الانتظاره

المصدر: رويترز

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وضع آينتراخت فرانكفورت حدا لانتظاره 42 عاما للقب أوروبي أمس الأربعاء عندما توج بطلا للدوري الأوروبي لكرة القدم بدون خسارة أية مباراة عقب تغلبه بركلات الترجيح 5-4 على رينجرز الاسكتلندي بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وبلقبه الأوروبي الأول منذ كأس الاتحاد في 1980، تأهل آينتراخت إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل رغم احتلاله المركز 11 في الدوري الألماني.

وقال أوليفر غلازنر مدرب أينتراخت "لعبنا 13 مباراة في أوروبا ولم نخسر أية مباراة. تعاملنا مع البطولة خطوة بخطوة وفي النهاية كوفئ الفريق على ذلك. لا أجد الكلمات للتعبير عن مشاعري تجاه اللاعبين".

وسجل أينتراخت جميع ركلاته الخمس فيما أنقذ الحارس كيفن تراب ركلة من آرون رامسي.

وقال غلازنر "كانت آخر مباراة في الموسم، وكانت حماسية، والجميع أخرجوا كل ما لديهم. أوجه التهنئة للاعبين".

وأشار المدرب النمساوي، الذي خاض موسمه الأول مع آينتراخت، إلى أن عقلية الفريق ساعدته في الأوقات الصعبة في الموسم.

وبينما حافظ آينتراخت على سجله الخالي من الهزيمة في الدوري الأوروبي وأخرج العديد من المنافسين البارزين مثل برشلونة، فقد عانى الفريق في الدوري.

وأضاف غلازنر "حافظنا على نهجنا الإيجابي وكان ذلك ممكنا فقط بفضل هذه الروح".

ورأى سيباستيان روده قائد آينتراخت أن الفريق استحق هذه النهاية الرائعة للموسم.

وتابع "الطريق كان صعبا للغاية، والليلة كان هناك الكثير على المحك. ما فعلناه كفريق كان مذهلا وعن استحقاق. كانت رحلة مذهلة وفي النهاية أتت ثمارها".

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