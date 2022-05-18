إبراهيموفيتش يغيب عن منتخب السويد في 4 مباريات بدوري الأمم

المصدر: د ب أ

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قال يان أندرسون مدرب السويد اليوم الأربعاء إن المهاجم زلاتان إبراهيموفيتش لن يشارك مع المنتخب الوطني في أربع مباريات في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم الشهر المقبل.

وعانى إبراهيموفيتش من إصابة في الركبة في الأشهر الأخيرة وكانت آخر مرة يلعب فيها 90 دقيقة كاملة في يناير الماضي مع ناديه ميلان.

وقال أندرسون "يعلم الجميع أنه يعاني من إصابة منذ فترة ولهذا تم استبعاده من البطولة".

وكان إبراهيموفيتش أعلن الاعتزال الدولي لأول مرة بعد بطولة أوروبا 2016 لكنه عاد في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في 2021.

وإبراهيموفيتش هو الهداف التاريخي لمنتخب السويد برصيد 62 هدفا في 121 مباراة.

وردا على سؤال إذا كان إبراهيموفيتش لن يلعب بشكل دائم لمنتخب السويد قال أندرسون إنه سيبقى على اتصال مع اللاعب البالغ عمره 40 عاما.

وقال أندرسون "سنبقى على اتصال في المستقبل. اتفقنا على هذا الأمر في آخر حديث دار بيننا. تحدثنا فقط عن المباريات القليلة القادمة ولا شيء آخر".

وتم استبعاد فيليب هيلاندر مدافع رينجرز وألبين إيكدال لاعب وسط سامبدوريا أيضا بسبب الإصابة.

وستلعب السويد خارج الديار مع سلوفينيا في الثالث من يونيو قبل أن تستضيف النرويج في السادس من يونيو وصربيا في العاشر من الشهر ذاته تليها رحلة لمواجهة النرويج في 12 يونيو.

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