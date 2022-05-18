الشرطة تعتقل رجلاً هاجم بيلي شارب لاعب شيفيلد يونايتد في الملعب

المصدر: رويترز

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اعتقلت شرطة نوتنجهامشير اليوم الأربعاء رجلا يبلغ من العمر 31 عاما للاشتباه في اعتدائه على بيلي شارب لاعب شيفيلد يونايتد في أرض الملعب في نهاية مباراة إياب الدور قبل النهائي لدورة الترقي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في ضيافة نوتنجهام فورست.

واجتاح مشجعو فورست أرض الملعب بعدما حقق أصحاب الضيافة الفوز 3-2 بركلات الترجيح بعد أن تعادل الفريقان 3-3 في مجموع المباراتين.

وأظهرت لقطات تلفزيونية أحد المشجعين يقترب من شارب مهاجم شيفيلد على الخطوط الجانبية ويهاجمه.

وقال بول هيكينجبوتوم مدرب شيفيلد إن شارب، الذي قضى موسما على سبيل الإعارة في فورست في 2012-2013 ولم يشارك في المباراة بسبب الإصابة، نزف دما واحتاج إلى عدة غرز بعد الحادث.

وأضاف هيكينجبوتوم "تعرض لاعتداء. شاهدنا جميعا الهجوم على أحد لاعبينا. نزف دما ولا يزال يشعر بالغضب والصدمة".

وقال بول هينيسي رئيس شرطة نوتنجهامشير في بيان إن المشتبه به سيخضع لمزيد من الاستجواب في الحجز.

وأضاف "تحقيقاتنا مستمرة في ملابسات الحادث. تحدثنا إلى اللاعب الذي تعرض لاعتداء ونعمل عن كثب مع الناديين لاستجلاء الحقيقة".

وقال فورست في بيان إنه "يشعر بالصدمة والغضب" بسبب هذا الحادث ووعد بحظر أي شخص تثبت إدانته مدى الحياة. كما قدم اعتذارا لشارب وناديه.

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