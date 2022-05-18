حقائق عن نهائي الدوري الأوروبي بين فرانكفورت ورينجرز

المصدر: رويترز

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فيما يلي حقائق عن نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم بين أينتراخت فرانكفورت الألماني ورينجرز الاسكتلندي، الذي سيجرى اليوم الأربعاء.

- لم يفز أي فريق اسكتلندي بلقب أوروبي منذ انتصار أبردين مع المدرب أليكس فيرجسون على ريال مدريد في نهائي كأس أبطال الكؤوس الأوروبية في 1983.

- يسعى رينجرز، الذي تغلب على بروسيا دورتموند ورازن بال شبورت لايبزيغ، لكي يكون أول فريق يفوز على ثلاثة أندية ألمانية في نسخة واحدة منذ ريال مدريد (شالكه ودورتموند وبايرن ميونيخ) في طريقه لحصد لقب دوري الأبطال في 2014.

- يتصدر جيمس تفارنير قائمة هدافي الدوري الأوروبي هذا الموسم (سبعة أهداف).

- آلان مكجريجور حارس رينجرز ربما يصبح ثاني لاعب يبلغ من العمر 40 عاما يخوض مباراة نهائية أوروبية هذا القرن بعد الحارس الهولندي إدوين فان دير سار مع مانشستر يونايتد في نهائي دوري الأبطال 2011.

- ستيفن ديفيز (37 عاما) شارك مع رينجرز في نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 2008 ولو شارك أمام أينتراخت سيكون أول لاعب يخوض مباراتين نهائيتين في أوروبا ويكون الفارق بينهما 14 عاما.

- أينتراخت بلغ المباراة النهائية بعد انتظار 42 عاما منذ تغلبه على غريمه المحلي بروسيا مونشنغلادباخ في نهائي كأس الاتحاد 1980. فقط مانشستر سيتي انتظر فترة أطول (51 عاما من 1970 حتى 2021).

- يتطلع أوليفر جلازنر، مدرب أينتراخت، أن يكون ثاني مدرب نمساوي يحرز لقبا أوروبيا بعد فوز الأسطورة إرنست هابل بلقب كأس أوروبا مع فينوورد وهامبورغ.

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