ليفربول يفوز على ساوثهامبتون ويبقي على آماله في التتويج بلقب البريميرليغ

المصدر: د ب أ

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أبقى فريق ليفربول آماله قائمة في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك بعد أن قلب تأخره بهدف نظيف أمام مضيفه ساوثهامبتون إلى فوز 2 / 1 أمس الثلاثاء في الجولة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من المسابقة.

وتقدم ساوثهامبتون بهدف سجله ناتان ريدموند في الدقيقة 13، وتعادل ليفربول عن طريق تاكومي مينامينو في الدقيقة 27، قبل أن يسجل جويل ماتيب الهدف الثاني لفريق ليفربول في الدقيقة 67.

ورفع ليفربول رصيده إلى 89 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر، وتوقف رصيد ساوثهامبتون عند 41 نقطة في المركز الخامس عشر.

ومن المقرر أن يحسم لقب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم في الجولة الأخيرة التي تقام مبارياتها يوم الأحد المقبل، حينما يلتقي مانشستر سيتي مع أستون فيلا، وليفربول مع وولفرهامبتون.

ويحتاج ليفربول للفوز في مباراته الأخيرة بالدوري مع خسارة أو تعادل مانشستر سيتي، فيما يكفي مانشستر سيتي الفوز في مباراته الأخيرة للتتويج باللقب.

ومازال ليفربول ينافس على لقب دوري أبطال أوروبا حيث سيخوض المباراة النهائية أمام ريال مدريد الإسباني يوم 28 من الشهر الجاري.

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