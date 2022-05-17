بيل يستعدّ لمغادرة الريال

المصدر: د ب أ

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قال جوناثان بارينت، وكيل أعمال النجم الويلزي الدولي غاريث بيل، إن موكله قد يعود إلى الكرة الإنجليزية مجددا، مع نهاية عقده مع الفريق الإسباني الشهر المقبل، حيث اقترب الجناح من مغادرة ملعب "سانتياغو برنابيو".

ومن المتوقع أن يغادر اللاعب البالغ من العمر 32 عاما الفريق الملكي مع نهاية عقده، فيما أوضح الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الشهر الماضي، أن بيل يرغب في مغادرة الفريق بأفضل طريقة ممكنة.

وبينما نجح ريال مدريد في خطف لقب الدوري الإسباني للمرة 35 في تاريخه، فإن دور بيل في هذا النجاح كان منعدما تقريبا، حيث شارك نجم توتنهام سابقا في سبع مباريات طوال الموسم في كل البطولات، بإجمالي 290 دقيقة.

وحقق بيل أربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا خلال تسعة أعوام قضاها في العاصمة الإسبانية، وسجل ثلاثة أهداف في المباريات النهائية (هدف في شباك أتلتيكو مدريد في 2015 وهدفين في شباك ليفربول 2018).

وقال بارنيت في تصريحات لصحيفة "ريكورد" البرتغالية: "جاريث سيغادر ريال مدريد، لكننا ننتظر ما ستفعله ويلز".

وأضاف: "الأمر يتوقف على تأهل ويلز لكأس العالم، ثم سنتخذ قرارا بعد ذلك، وهو قرار سيتشكل على أساس تأهل ويلز للبطولة من عدمه".

وتابع بارنيت: "هل من الممكن أن يعود إلى إنجلترا، أعتقد ذلك، لكن علينا الانتظار ونرى ما سيحدث".

وستواجه ويلز الفائز من مواجهة أسكتلندا وأوكرانيا يوم الخامس من يونيو المقبل، وذلك من أجل حجز مقعد في نهائيات كأس العالم، وفي حال تأهلها ستتواجد في المجموعة الثانية إلى جانب إنجلترا.

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