أضواء على الجولة الماضية من البريميرليغ

المصدر: رويترز

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فيما يلي أبرز نقاط من الجولة الماضية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم:

سيتي يتعثر لكن مصيره بيده

سيستمر الصراع على اللقب حتى الرمق الأخير بعد تعثر المتصدر مانشستر سيتي بإهدار نقطتين في التعادل 2-2 مع مضيفه وست هام يونايتد أمس الأحد.

وكان يمكن لرياض محرز منح الفوز لسيتي، لكنه أضاع ركلة جزاء متأخرة، واكتفى سيتي بنقطة ستبقي مصيره بين يديه في الجولة الأخيرة.

وتفرض النتيجة المزيد من الضغط على ليفربول، الذي يحتاج لتجنب الهزيمة أمام ساوثامبتون يوم الثلاثاء، للحفاظ على آماله في اللقب.

لكن فوز سيتي بملعبه أمام أستون فيلا في اليوم الأخير سيعني تتويج فريق المدرب بيب غوارديولا بلقب الدوري للمرة الرابعة في خمسة مواسم دون النظر إلى نتائج ليفربول المتبقية.

وقال غوارديولا "هذا امتياز مذهل بعد العديد من السنوات سويا، سنحظى بفرصة وسط جمهورنا والفوز بمباراة واحدة سيجعلنا أبطالا وأتطلع لذلك".

وست هام في أوروبا مجدداً

يعني تعادل وست هام مع سيتي أن فريق المدرب ديفيد مويز سيشارك في المنافسات القارية مجددا في الموسم المقبل بعد أن بلغ الدور قبل النهائي في الدوري الأوروبي هذا الموسم.

وقاتل وست هام من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا في بداية الموسم لكنه سينهي المسابقة في مركز مؤهل للدوري الأوروبي أو دوري المؤتمر، إذ يحتل المركز السابع حاليا بفارق نقطتين خلف مانشستر يونايتد مع تبقي مباراة واحدة.

وقال مويز "اذا أنهينا الموسم بالمركز السادس سيكون إنجازا مذهلا". "عندما أنهينا الموسم الماضي في المركز السادس احتفلنا بشكل كبير ومع التفكير في أننا سنلعب في أوروبا مجددا كنا سنحتفل طيلة اليوم".

إيفرتون أمام أسبوع مصيري

لا تزال نقاط ضعف إيفرتون التي عانى منها طيلة الموسم موجودة قبل أحد أهم الأسابيع في تاريخ النادي الممتد 144 عاما وسيتضرر من عواقب مالية اذا هبط للدرجة الثانية.

وتقدم إيفرتون مرتين أمام ضيفه برنتفورد أمس الأحد، لكنه خسر في النهاية 3-2 بعد أن أعطى طرد المدافع الصاعد جاراد برانثويت في الدقيقة 18 هدية للزوار اغتنموها سريعا.

وشارك برانثويت فقط لإصابة يري مينا وبن جودفري ومرض مايكل كين مما كشف عيوب الدفاع الذي سيكون تحت الاختبار مجددا عند استضافة كريستال بالاس يوم الخميس، حين يكون الفوز مطلوبا لتجنب الهبوط.

وجاءت الأهداف الثلاثة من ضربات رأس، منها هدف سجله القائد شيموس كولمان بالخطأ في مرماه، واهتزت شباك إيفرتون 59 مرة ليعادل أسوأ حصيلة له خلال موسم من 38 مباراة.

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