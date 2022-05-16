مدرب ميلان يستعين بالراحل كوبي برايانت للفوز بلقب الدوري الإيطالي

المصدر: رويترز

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استعان ستيفانو بيولي مدرب ميلان بكلمات لأسطورة كرة السلة الأمريكي الراحل كوبي برايانت لتحفيز فريقه، الذي أصبح على بعد نقطة واحدة من استعادة لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الغائب منذ 2011.

وفاز ميلان 2-صفر على أتلانتا أمس الأحد، ويكفيه التعادل في الجولة الأخيرة خارج ملعبه أمام ساسولو للتتويج باللقب، إذ يتقدم بنقطتين على غريمه وحامل اللقب إنتر ميلان.

وحقق ميلان انتصاره الخامس على التوالي في الدوري بفضل هدف رفائيل لياو وآخر مذهل من تيو هرنانديز بعد أن ركض من منطقة جزاء ميلان إلى مرمى أتالانتا وتخطى كل من قابله.

وكشف بيولي أنه عرض على لاعبيه فيديو لبرايانت، الذي توفي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في يناير 2020، وكان من مشجعي ميلان، يتحدث خلاله عن ضرورة التحلي بالثبات والتركيز حتى النهاية رغم التقدم في النتيجة.

وأبلغ المدرب، الذي لم يسبق له التتويج بلقب الدوري الإيطالي منصة دازون "جعلت اللاعبين يشاهدون مقابلة لكوبي برايانت، قال فيها أثناء تقدم فريقه (لوس أنجليس ليكرز) 2-صفر في سلسلة بالأدوار الإقصائية في دوري السلة الأمريكي للمحترفين إن المهمة لم تنته وإن الهدوء والتركيز من العوامل الحاسمة في النهاية".

وأضاف بيولي "كان يجب أن أحيي الجماهير في آخر مباراة على ملعبنا بالموسم، ألهمنا المشجعون بشغفهم خلال العام والآن سنخوض أسبوعا آخر ويجب ألا يتغير أي شيء وأن نحافظ على نفس الثبات والتركيز".

وتابع "كل المباريات السابقة علمتنا أننا يجب أن نلعب بتصميم وإيمان وشجاعة، الفوز بعد انتفاضة أمام لاتسيو وفيرونا منحنا إيمانا أكبر وأبعد عنا بعض التوتر".

وواصل "الأسابيع القليلة الماضية كانت طبيعية جدا لأنني شاهدت اللاعبين يبتسمون ويمزحون لكن يتحلون بالعزيمة والتركيز عند الوصول لملعب التدريب يوميا لذا لست بحاجة للشعور بالقلق.

"التف عشرة آلاف مشجع حول حافلتنا وهذا يحمسنا جميعا بالتأكيد والآن أتوقع أسبوعا جديدا مثل هذا".

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