الإنتر يواصل مطاردة ميلان على لقب الدوري الإيطالي حتى الرمق الأخير

المصدر: رويترز

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أحرز الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هدفين ليقود الإنتر ميلان للفوز 3-1 على كالياري أمس الأحد ويؤجل حسم لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إلى الجولة الأخيرة الأسبوع المقبل.

ومع فوز ميلان المتصدر 2-صفر على أتلانتا أمس الأحد في سان سيرو، كان الإنتر يحتاج إلى الفوز للحفاظ على آمال الاحتفاظ باللقب، وتقدم بهدف ماتيو دارميان بعد مرور 25 دقيقة.

وأضاف مارتينيز الهدف الثاني بعد الاستراحة بست دقائق، وبدا أن الفريق سيحقق بسهولة انتصاره التاسع في عشر مباريات في كل المسابقات، قبل أن يقلص كالياري الفارق بشكل مفاجئ بواسطة تشارالامبوس ليكوجيانيس.

وعانى الإنتر من بعض لحظات التوتر، قبل أن يسجل مارتينيز الهدف الثالث قبل ست دقائق من النهاية، لينهي آمال كالياري في العودة.

وحافظ الإنتر صاحب المركز الثاني على تأخره بنقطتين عن ميلان المتصدر قبل خوض منافسات الجولة الأخيرة.

وسيحتاج الإنتر إلى الفوز على أرضه على سامبدوريا يوم الأحد المقبل وانتظار تعثر ميلان أمام ساسولو.

واعتقد الإنتر أنه تقدم بهدف مبكر عندما وضع ميلان شكرينيار الكرة داخل الشباك، لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف لأن المدافع السلوفاكي لمس الكرة بيده.

ولم ينتظر الإنتر طويلا حتى سجل الهدف الأول، حيث أرسل إيفان بريشيتش كرة عرضية حولها دارميان برأسه ليسجل هدفه الثاني في الدوري هذا الموسم.

وكاد مارتينيز أن يضيف الهدف الثاني قبل الاستراحة، قبل أن يهز الشباك بالفعل لاحقا ويصبح سادس لاعب في تاريخ الإنتر يسجل 20 هدفا على الأقل في موسم واحد بالدوري الإيطالي قبل أن يبلغ عامه 25.

ورغم السيطرة من الإنتر على اللعب، قلص ليكوجيانيس الفارق بتسديدة هائلة لا تصد، ليعيد الأمل لأصحاب الأرض في إدراك التعادل.

لكن مارتينيز كان صاحب الكلمة الأخيرة وهز الشباك مجددا.

وسيُحسم مصير كالياري في الجولة الأخيرة أيضا حيث بقي في منطقة الهبوط بفارق نقطتين خلف سالرنيتانا صاحب المركز 17.

ويجب على كالياري الفوز على فينتسيا، الذي تأكد هبوطه، في الجولة الأخيرة من أجل امتلاك فرصة في البقاء.

وهبط جنوة إلى الدرجة الثانية بعد قضاء 15 موسما في دوري الأضواء بعد الخسارة 3-صفر أمام نابولي.

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