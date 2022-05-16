الريال وبرشلونة يكتفيان بالتعادل في "الليغا"وأتلتيكو وإشبيلية يبلغان دوري الأبطال

المصدر: د ب أ

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اكتفى ريال مدريد بالتعادل 1 / 1 مع مضيفه قادش، أمس الأحد، في المرحلة السابعة والثلاثين (قبل الأخيرة) لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

كما فرض التعادل السلبي نفسه على لقاء برشلونة مع مضيفه خيتافي، فيما تعادل أتلتيكو مدريد 1 / 1 مع ضيفه إشبيلية.

في المقابل، تأكد هبوط ديبورتيفو ألافيس لدوري الدرجة الثانية، عقب خسارته 1 / 3 أمام مضيفه ليفانتي، الذي هبط هو الآخر منذ المرحلة الماضية.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة عن فوز أتلتيك بلباو على ضيفه أوساسونا 2 / صفر، وريال بيتيس على غرناطة بالنتيجة ذاتها، وريال مايوركا على رايو فايكانو 2 / 1، وريال سوسييداد على مضيفه فياريال بنفس النتيجة، وسلتا فيحو على ضيفه إلتشي 1 / صفر.

وعلى ملعب (رامون دي كارانزا)، بادر الريال بالتسجيل عن طريق ماريانو دياز في الدقيقة الخامسة، لكن روبين سويرينو أحرز هدف التعادل لقادش في الدقيقة 37.

وأضاع قادش فرصة حصد النقاط الثلاث، التي كان من الممكن أن تدعم موقفه في صراعه للنجاة من شبح الهبوط، بعدما أهدر لاعبه ألفارو نيجريدو ركلة جزاء في الدقيقة 61.

وارتفع رصيد ريال مدريد، الذي حسم تتويجه باللقب رسميا هذا الموسم في وقت سابق، إلى 85 نقطة في الصدارة، فيما بقي قادش في المركز السابع عشر (الثالث من القاع)، متأخرا بفارق المواجهات المباشرة خلف مايوركا، صاحب المركز السادس عشر (أولى مراكز النجاة)، المتساوي معه في نفس الرصيد.

وعلى ملعب (واندا ميتروبوليتانو)، خيم التعادل الإيجابي 1 / 1 على لقاء أتلتيكو مدريد وضيفه إشبيلية.

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 68 نقطة، ليحسم موقعه في المركز الثالث بجدول ترتيب البطولة، المؤهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، كما تأكد تواجد إشبيلية في المركز الرابع المؤهل للبطولة القارية أيضا، بعدما رفع رصيده إلى 67 نقطة، حيث تفوق بفارق 3 نقاط على جاره اللدود ريال بيتيس، صاحب المركز الخامس.

وفي حال تساوي بيتيس وإشبيلية في نفس الرصيد، سوف يحسم الأخير الأمور لمصلحته بسبب تفوقه في فارق المواجهات المباشرة، التي جرت بين الفريقين هذا الموسم.

كان أشبيلية قد فاز 2 / صفر على بيتيس في جولة الذهاب، قبل أن يكرر تفوقه بالفوز عليه 2 / 1 في جولة الإياب.

وتقدم أتلتيكو بهدف عن طريق خوسيه خيمينيز في الدقيقة 30، لكن النجم المغربي يوسف النصيري منح التعادل لإشبيلية في الدقيقة 85.

وعقب انتهاء المباراة، قامت جماهير أتلتيكو بتوديع كل من لويس سواريز وهيكتور هيريرا، بعدما أنهيا مسيرتهما مع فريق العاصمة الإسبانية هذا الموسم.

من ناحية أخرى، سيطر التعادل السلبي على برشلونة مع مضيفه خيتافي، حيث عجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، ليكتفيا بالحصول على نقطة وحيدة.

وظل برشلونة، الذي ضمن صعوده لدوري الأبطال في الموسم القادم، في المركز الثاني برصيد 73 نقطة، في حين ارتفع رصيد خيتافي إلى 39 نقطة في المركز الرابع عشر.

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