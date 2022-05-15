السيتي يقلب تأخره بهدفين إلى تعادل مع ويست هام ويقترب من حسم اللقب

المصدر: رويترز

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اقترب فريق مانشستر سيتي من حسم التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لهذا الموسم بعدما قلب تأخره بهدفين نظيفين أمام ويست هام إلى تعادل 2/2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من المسابقة.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز توتنهام على بيرنلي 1 / صفر، وليستر سيتي على واتفورد 5 / 1 ، وتعادل وولفرهامبتون مع نوريتش سيتي 1/1، وأستون فيلا مع كريستال بالاس 1/1 وبرايتون مع ليدز بذات النتيجة.

وأنهى ويستهام الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما جارود بوين في الدقيقتين 24 والأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل جاك جريليش الهدف الأول لمانشستر سيتي في الدقيقة 49 وأضاف فلاديمير كوفال، لاعب ويستهام، الهدف الثاني لمانشستر سيتي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 69.

وأهدر رياض محرز ركلة جزاء لفريق مانشستر سيتي في الدقيقة 86.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 90 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق أربع نقاط أملم ليفربول الذي يواجه ساوثهامبتون بعد غد الثلاثاء، فيما رفع ويستهام رصيده إلى 56 نقطة في المركز السابع.



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