ركلة جزاء كين تصعد بتوتنهام إلى المربع الذهبي

المصدر: رويترز

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أحرز هاري كين هدفا من ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول ليفوز توتنهام هوتسبير 1-صفر على بيرنلي المهدد بالهبوط ويتقدم إلى المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وتقدم توتنهام لآخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا متجاوزا جاره أرسنال بعد أن رفع رصيده إلى 68 نقطة من 37 مباراة وبفارق نقطتين عن غريمه الذي لعب 36 مباراة ويمكنه العودة للمركز الرابع إذا فاز خارج ملعبه على نيوكاسل يونايتد غدا الاثنين.

ودخل بيرنلي، تحت قيادة المدرب المؤقت مايك جاكسون، المباراة في المركز 17، وسيتراجع إلى منطقة الهبوط إذا تجنب ليدز يونايتد الخسارة أمام برايتون آند هوف ألبيون اليوم.

ورغم صناعة عدد كبير من الفرص، عانى توتنهام من التوتر في الدقائق الأخيرة، وأشاد مدربه أنطونيو كونتي بصمود اللاعبين والخروج بالانتصار أمام فريق خسر أمامه بهدف في فبراير شباط الماضي.

وقال كونتي "بيرنلي كان الفريق المثالي لاختبار أعصابنا. لست متأكدا أنه إذا واجهنا مثل هذه المباراة منذ ثلاثة أشهر، كنا سنستطيع الاحتفال بالنقاط الثلاث في نهاية المباراة".

وأضاف المدرب الإيطالي "هذا الفريق تطور كثيرا ليس فقط في الجانب الخططي والأمور الفنية، لكن أيضا في العقلية".

وسيطر توتنهام على اللعب في أول 20 دقيقة لكن دفاع بيرنلي نجح في الصمود وأنقذ حارس مرماه نيك بوب عدة فرص كما اقترب الضيوف من هز شباك أصحاب الأرض عن طريق ماكسويل كورنيه لولا براعة حارس المرمى الفرنسي هوجو لوريس.

لكن ومباشرة قبل نهاية الشوط الأول احتسب حكم المباراة كيفن فريند، وبعد مراجعة حكم الفيديو المساعد، ركلة جزاء لصالح توتنهام قائلا إن الكرة لمست يد آشلي بارنز لاعب بيرنلي.

ونفذ كين الركلة بنجاح بينما استمرت احتجاجات واعتراضات لاعبي بيرنلي بعد نهاية الشوط الاول خلال التوجه إلى غرف الملابس.

وبعد الاستراحة أنقذ بوب فرصتين كبيرتين لأصحاب الأرض بينما ارتدت كرة قوية سددها بارنز من القائم.

واضطر توتنهام إلى الدفاع بقوة في الدقائق الأخيرة، بينما أرسل بيرنلي العديد من الكرات العرضية داخل المنطقة بحثا عن التعادل.

واحتفلت جماهير توتنهام في النهاية بحصد ثلاث نقاط ثمينة في آخر مباراة للفريق على أرضه هذا الموسم، وقبل اللعب في ضيافة نوريتش سيتي، الذي هبط إلى الدرجة الثانية، في الجولة الأخيرة.

وسيلعب بيرنلي في ضيافة أستون فيلا يوم الخميس، قبل أن يستضيف نيوكاسل يونايتد في الجولة الأخيرة.

وقال جاكسون الذي بدا محبطا بسبب ركلة الجزاء "إذا واصلنا اللعب بهذه الروح، فإننا سنملك فرصة حقيقية".

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