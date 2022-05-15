الاتحاد الآسيوي يقرر استخدام تقنية "الفار" في الأدوار الاقصائية بدوري الأبطال

المصدر: د ب أ

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أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" في جميع المباريات الـ 32 خلال نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان، والتي تقام خلال الفترة من 1 إلى 19 يونيو.

وكانت النسخة الماضية من البطولة العام 2020 في تايلاند، شهدت تطبيق تقنية "فار" المساعد في جميع المباريات، حيث سيتم استخدام هذا النظام في الملاعب الأربعة في أوزبكستان، علماً بأن هذه المرة الأولى التي تقام فيها البطولة بمنطقة وسط آسيا.

وأوضح الاتحاد الآسيوي في بيان نشره أمس السبت على موقعه الإلكتروني أنه سيتم استخدام تقنية "فار" في مباريات الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا 2022، وذلك اعتباراً من مباريات دور الـ 16 التي تقام بمنطقة الشرق خلال شهر أغسطس القادم.

وسوف تكون هذه المرة الثالثة على التوالي التي يتم فيها تطبيق هذا النظام في الأدوار الإقصائية من البطولة الأهم في قارة آسيا على مستوى الأندية.

ومؤخراً، جرى استخدام تقنية "فار" اعتباراً من دور الثمانية بكأس آسيا للسيدات 2022 في الهند، إلى جانب عدد من مباريات التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر، ليصل عدد المباريات التي يتم استخدام هذا النظام فيها بعد كأس آسيا تحت 23 عاماً في أوزبكستان إلى أكثر من 150 مباراة.

وقام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتنظيم مجموعة من الدورات وورشات العمل الخاصة باستخدام تقنية "فار"، باستخدام نظام محاكاة مباشر، وذلك لضمان توفير أفضل المعايير في التحكيم.

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