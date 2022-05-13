بن زيمة يعادل رقم راؤول ويصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ الريال

المصدر: رويترز

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أصبح كريم بن زيمة على بعد هدف واحد من الانفراد بالمركز الثاني في ترتيب هدافي ريال مدريد عبر التاريخ واجتياز الأسطورة راؤول جونزاليس بعد أن هز الشباك في الفوز الكاسح لبطل دوري الدرجة الأولى الإسباني 6-صفر على ليفانتي أمس الخميس.

وسجل المهاجم الفرنسي هدفه 323 منذ انضمامه إلى ريال في 2009، ليعادل رقم القائد السابق راؤول، ولا يتفوق عليه سوى كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي برصيد 451 هدفا.

وأحرز بن زيمة هذا العدد في 603 مباريات، بينما احتاج راؤول إلى 741 مباراة.

وتخطى بن زيمة رقم الأسطورة الراحل ألفريدو دي ستيفانو في مارس الماضي حين سجل ثلاثية أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، وواصل موسمه المذهل بالوصول للمرتبة الثانية بالقائمة التاريخية لبطل أوروبا 13 مرة.

وأحرز بن زيمة 44 هدفا في 44 مباراة بالموسم الحالي، الأفضل في مسيرته على الإطلاق، ويتصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 27 هدفا وكذلك هداف دوري الأبطال وله 15 هدفا. كما قدم 13 تمريرة حاسمة.

وبعد التتويج بالدوري المحلي يطمح بن زيمة (34 عاما) لقيادة العملاق المدريدي للتفوق على ليفربول في نهائي دوري الأبطال في وقت لاحق هذا الشهر.

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