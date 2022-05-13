بيان جديد من "الكاف" حول ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا

المصدر: د ب أ

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أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) التزامه الكامل بتحقيق العدالة والمساواة بين الأندية المتنافسة علي بطولاته، موضحا أنه يقدر في ذات الوقت مخاوف الأهلي المصري بعد إسناد تنظيم نهائي دوري أبطال أفريقيا للاتحاد المغربي للعبة.

وذكر كاف في بيان عبر موقعه الرسمي أمس الخميس "تلقينا رسالة من وزارة الشباب والرياضة المصرية تشير إلى طلب الاتحاد المصري لكرة القدم والأهلي لاستضافة نهائي النسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا".

وأضاف "يقدر كاف ويتفهم تمامًا الشكاوى والمخاوف، التي أثارها نادي الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم، ويلتزم بمبادئ الإنصاف والعدالة والمساواة بين جميع الأندية والاتحادات الأعضاء".

وتابع "ورغم ذلك، كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ملزماً بالالتزام وتنفيذ القرار الذي اتخذته قيادة كاف السابقة في يوليو 2019، وهو أن نهائي دوري الأبطال سيكون من مباراة واحدة بدلاً من النهائي المعتاد ذهابًا وإيابًا".

وأوضح كاف "علاوة علي ذلك، فان كاف ملتزم بتطبيق قواعد الفيفا التي لا تسمح بتغيير قواعد المنافسة بمجرد بدء الفعاليات".

وأشار كاف "كان المغرب والسنغال البلدين الوحيدين اللذين استوفيا معايير عرض البلد المضيف، بعد أن طلب كاف من الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 54 تقديم عروض لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا".

أكد كاف "مصر لم تقدم عرضا. قدمت جنوب أفريقيا ونيجيريا مستندات تعبران عن اهتمامهما باستضافة النهائي لكنهما لم يستوفيا معايير البلد المضيف لتقديم العطاءات".

وأفاد كاف: "قدمت مصر عرضًا لاستضافة نهائي كأس الكونفيدرالية لكنها لم تستوف معايير تقديم البلد المضيف، ومنح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد ذلك نهائي دوري أبطال أفريقيا للمغرب بعد أن سحبت السنغال عرضها".

شدد كاف "كما ذكرنا سابقًا، هناك مناقشات جارية حاليًا داخل كاف للعودة إلى المباراة النهائية ذهابًا وإيابًا لتحديد الفائز بدوري أبطال أفريقيا، بدلاً من نهائي المباراة الواحدة".

وكان الأهلي المصري اعترض على قرار كاف بإقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال في المغرب، لاسيما مع اقتراب الوداد البيضاوي المغربي من التأهل لنهائي المسابقة القارية.

ويمتلك الأهلي والوداد الحظوظ الأوفر في الصعود للنهائي، حيث تغلب الفريق المصري 4 / صفر على ضيفه وفاق سطيف الجزائري في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري الأبطال، فيما فاز الوداد 3 / 1 على مضيفه بيترو أتلتيكو الأنجولي في ذهاب مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى.

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