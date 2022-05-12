رسميًا.. ألفرد شرودر خلفًا لتن هاج في أياكس أمستردام

المصدر: رويترز

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عين أياكس أمستردام اليوم الخميس ألفريد شرودر مدربا جديدا للفريق خلفا للمدرب إيريك تن هاج الذي انتقل لتدريب مانشستر يونايتد.

ووقع أياكس عقدا لعامين مع شرودر البالغ عمره 49 عاما والذي يقترب من الفوز بلقب الدوري البلجيكي مع كلوب بروج.

وعمل شرودر مساعدا للمدرب تن هاج في أياكس لمدة 18 شهرا ومع رونالد كومان في برشلونة الموسم الماضي.

كما سبق له تدريب تفينتي أنشيده الهولندي وهوفنهايم الألماني.

وسيحسم كلوب بروج لقب الدوري البلجيكي حال فوزه يوم الأحد.

وقال شرودر في بيان على موقع أياكس "تدريب أياكس شرف كبير بالنسبة لي وفرصة رائعة في مسيرتي لن أفرط فيها. أرغب في الفوز بألقاب في أمستردام مع فريق يلعب كرة قدم جميلة ويمزج جيدا بين اللاعبين أصحاب الخبرة والمواهب الواعدة.

"لكني أرغب أولا في إنهاء الموسم بنجاح مع كلوب بروج. سأبذل كل ما في وسعي لتحقيق اللقب".

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