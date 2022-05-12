جذوته لم تنطفىء.. ميسي يتصدر قائمة "فوربس" لأعلى الرياضيين دخلاً

المصدر: رويترز

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تصدر ليونيل ميسي القائمة السنوية، التي تصدرها مجلة "فوربس" لأعلى الرياضيين دخلاً، إذ تقدم لاعب باريس سان جيرمان على لاعب السلة الأمريكي ليبرون جيمس وكريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد.

وبلغ دخل ميسي 130 مليون دولار، من بينها 55 مليون دولار مكافآت، خلال فترة 12 شهرا المنتهية في أول مايو 2022 ليتصدر القائمة بعدما جاء في المركز الثاني في 2021 خلف الأيرلندي كونور ماكجريجور لاعب الفنون القتالية المختلطة.

واحتل جيمس لاعب لوس أنجليس ليكرز المركز الثاني، إذ وصل دخله إلى 121 مليون دولار ليكسر رقمه القياسي السابق للاعب في دوري السلة الأمريكي والبالغ 96.5 مليون دولار، بينما بلغ دخل رونالدو قائد البرتغال 115 مليون دولار.

وجاء نيمار لاعب المنتخب البرازيلي في المركز الرابع (95 مليون دولار) وخلفه ستيفن كري لاعب جولدن ستيت وريورز بدوري السلة الأمريكي (92.8 مليون دولار).

وبلغ دخل كيفن دورانت لاعب بروكلين نتس 92 مليون دولار ليحتل المركز السادس متفوقا على السويسري روجر فيدرر لاعب التنس والذي وصل دخله إلى 90.7 مليون دولار على الرغم من مشاركته في خمس بطولات فقط في 2021 قبل انتهاء موسمه بسبب جراحة في الركبة.

واحتل الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز المركز الثامن (90 مليون دولار) وخلفه توم برادي لاعب كرة القدم الأمريكية (83.9 مليون دولار) واليوناني يانيس أنتيتوكومبو لاعب ميلووكي باكس (80.9 مليون دولار).

وقالت فوربس إن الإيرادات من عقود الرياضيين من اللعب شملت جميع أموال الجوائز والرواتب والمكافآت المكتسبة خلال فترة 12 شهرا، بينما الأرباح خارج الملاعب هي تقدير لصفقات الرعاية ورسوم الظهور وإيرادات الترخيص.

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