أتليتيكو مدريد يضمن التأهل لدوري الأبطال بفوزه على إلتشي

المصدر: رويترز

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سجل ماتيوس كونيا ورودريجو دي بول هدفين من مدى قريب ليفوز أتليتيكو مدريد 2-صفر على مضيفه إلتشي ويضمن فريق المدرب دييغو سيميوني إنهاء الموسم بالمربع الذهبي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، والتأهل لدوري أبطال أوروبا للموسم العاشر على التوالي أمس الأربعاء.

وقبل مباراتين من النهاية ومع تتويج ريال مدريد باللقب بالفعل صعد أتليتيكو للمركز الثالث ولديه 67 نقطة بفارق ست نقاط عن ريال بيتيس خامس الترتيب، ويتفوق أتليتيكو في المواجهات المباشرة.

كما تخطى إشبيلية، الذي تراجع للمركز الرابع ولديه 66 نقطة عقب التعادل بدون أهداف مع مايوركا المهدد بالهبوط.

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